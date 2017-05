Anlässlich des Valentinstags am 14. Februar feiern auch die Abenteurer von Final Fantasy XIV in Eorzea das Fest der Liebe. Lisette von Valention ist mit ihrem Gefolge aus dem fernen Ishgard angereist und wartet an Mih Khettos Amphitheater in Alt-Gridania darauf, Liebe in die Welt zu bringen.

Final Fantasy XIV – Details zum Event

Der Valentiontag ist ein saisonales Ereignis und findet vom 02.02.2017 (9:00 Uhr MEZ) bis zum 15.02.2017 (15:59 Uhr MEZ) statt.

Auf alle liebeshungrigen Abenteurer warten exklusive Belohnungen wie das Emote „Kussregen“, der Begleiter „Liebesengel“, Dekorationsgegenstände und mehr. Details zum Valentiontag gibt es auch hier.

Das Spiel konnte übrigens unlängst die Marke von sechs Millionen registrierten Spielern knacken!