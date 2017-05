Das Final Fantasy VII Remake sieht zwar nicht mehr so aus, wie ihr es kennt, aber es hört sich bekannt an.

Final Fantasy VII Remake – Steve Burton ist zurück

Hope you all have a great day. Flying to LA today for the @DaytimeEmmys this Sunday and a little voice over work 4 #cloud-strife much luv — Steve Burton (@1SteveBurton) 27. April 2017

Das Final Fantasy VII Remake ist immer noch nicht enthüllt. Dafür wissen wir nun, dass Steve Burton die Stimme von Cloud Strife übernimmt. Burton hat die Stimme von Cloud in Final Fantasy: Advent Children und in einigen Kingdom Heart Spielen übernommen. Außerdem war er in einigen anderen Spin-offs vertreten.

Es ist keine große Überraschung, dass er wieder zurückgekehrt ist, um Cloud seine Stimme zu verleihen. Wenn wir das Timing beobachten, kann es die Stimme für ein PS4 Remake von Dissidia Final Fantasy sein oder sogar das Remake. Die erste Episode von Final Fantasy VII wird wahrscheinlich noch etwas entfernt liegen, aber Burton könnte seine Stimme für einen Trailer aufnehmen.

Es könnte auch ein Dissidia Trailer sein, aber wir wollen ja die Hoffnung aufrechterhalten.

In jedem Fall ist es ein gutes Zeichen, dass Burton wieder da ist. Es wäre natürlich am besten, wenn es für unser heiß erwartetes Spiel ist. Wir haben aktuell wenig Informationen über das Spiel, außer dass es in mehrere Episoden eingeteilt ist. Wahrscheinlich wird es sogar auf mehrere Konsolengenerationen spielbar sein. Es ist kein Spiel, wie es vorher war und es „braucht noch einiges an Arbeit“; Tatsache, denn Square Enix war noch weit am Anfang des Projekts.

Vielleicht sehen wir bald ja einen Trailer, aber das Spiel in diesem Jahr ist eher unwahrscheinlich.