Far Cry 5 oder was auch immer der finale Name sein wird, könnte im sogenannten Spaghettiwestern (gerne auch Eurowestern) Setting angelegt sein. Darauf lässt zumindest ein recht ungewöhnlicher Leak schließen.

Far Cry 5 – Filmarbeiten an Live-Action Trailer gesichtet

Dabei berichtet Great Falls Tribune, dass sie eine Filmcrew beim Schießen eines Live-Action Trailers für ein unangekündigtes Spiel gesehen haben. Und zwar in der Näher einer Kirche in Montana Prairie. Jeff Guillot, der Producer des Shoots, enthüllte, dass es sich um ein Spiel handelt, das im September erscheint. Zudem enthüllte er, dass die Produktion mehr „mehr als 5000 Meilen von California bis Montana“ reiche und das Spiel „ein Sequel zu einer globalen Franchise“ sei.

All das deutet eben auf den Eurowestern-Titel hin. Ein Eurowestern ist ein in den 1960ern entstandenes Subgenre des Western Films. Wenig später dominierten vor allem italienische Produktionen das Subgenre, sodass der Name Spaghettiwestern entstand. Nichtsdestoweniger könnte das Spiel in Amerika des 19. Jahrhunderts spielen.

Wenn ihr euch nun fragt: Warum könnte das nicht auch Red Dead Redemption 2 sein? Nun, Jeff Guillot hat schon vorher mit Ubisoft zusammengearbeitet. Dazu zählen Produktionen zu Driver, Red Steel 2 und Rabbids. Und auch Far Cry scheint logisch zu sein, denn Ubisoft fragte 2015 die Spieler, welche Settings sie sehen wollen. Zufällig war „ein Spiel im Spaghetti Western Stil im 19. Jahrhundert Amerikas“ mit von der Partie.

Die Ankündigung erwarten wir auf der E3 2017.