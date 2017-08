F1 2017 ist gerade für PC, PS4 und Xbox One erschienen, doch Fans fragen sich ob auch eine VR Version kommt.

F1 – Perfekter Kandidat

Der aktuelle Titel scheint der perfekte Kandidat für VR zu sein. Doch Codemasters fühlt sich noch nicht bereit diesen Schritt zu machen. Der Game Creative Director Lee Mather hat mit Gamesindustry darüber gesprochen. Sie „betrachten“ zwar VR, aber das bräuchte enorme Änderungen.

„Das ist etwas kniffliger, weil wir die Grenzen ausreizen, wenn es um die Physik geht“, sagt Mather. „Wir haben viele Elemente auf dem Bildschirm mit dem OSD, daher gibt es viele Informationen für den Spieler, die wir in VR einbringen müssten. Die Änderungen für eine VR-Version sind also immens. Das wollen wir nicht, wenn wir an anderen Stellen des Spiels Kompromisse eingehen müssen.“

Das heißt nicht, dass wir bei diesem Titel niemals VR sehen. Jedoch ist ein DLC für F1 2017 unwahrscheinlich. Mather beantwortete auch die Frage nach eine Switch-Release. Wahrscheinlich müssen wir noch warten, aber es scheint möglich zu sein. „Es ist wahrscheinlich nicht exakt das gleiche Spiel wie auf der Xbox One und PS4“, sagt er. „Aber es gibt die Möglichkeit die wir uns auf der Switch anschauen. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Der Marktanteil wird groß genug und macht es dafür gerecht.“

Das sind zwei unverbindliche Aussagen, aber wir werden sehen, was uns erwartet.