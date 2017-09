Das Studio The Chinese Room, Entwickler von Everybody’s Gone to the Rapture, feuert aktuell einige Mitarbeiter. Der Entwickler will aber in Zukunft wieder verfügbar sein.

Everybody’s Gone to the Rapture – Schlechte Nachrichten

Co-Director Dan Pinchbeck von The Chinese Room, dem Studio hinter Everybody’s Gone to the Rapture, hat wohl schlechte Nachrichten. Das Studio hat einige Mitarbeiter gekündigt, die an der Entwicklung an So Let Us Melt gearbeitet haben. Er sagt auch, dass das Studio nicht schließt, aber es „dunkel wird“ für eine Zeit.

In einem Post, erklärt Pinchbech detailliert die Gründe. Dazu gehören Aspekte wie finanzielle und gesundheitliche Probleme. Es trägt aber auch der Stress dazu bei, der einen kleinen Entwickler täglich folgt. In einem Interview mit Eurogamer spricht Pinchbeck darüber, warum das Studio eine Auszeit braucht und warum manche Situationen weniger als akzeptabel sind.

„Ihr seid manchmal in einer Position, wo ihr Dinge tun müsst, die schrecklich auf kurze Sicht sind. Aber es muss aus langer Sicht gesehen werden. Sobald ihr einmal herunterzogen seid, seid ihr weg. Das wars. Es ist ziemlich schwer daraus wieder raus zu komen.“

Zusätzlich zum ganzen Stress, sagt Pinchbeck, dass es ein „Sprint“ seit 2012 sei das Unternehmen zu führen mit Co-Director und Frau Jessica Curry. Beide sind mittlerweile „ziemlich ausgebrannt.“

Ein Grund dafür könnte auch sein, dass The Chinese Room Finanzierung für die kommenden Spiele durch manche Publisher nicht erreicht hat. Vermutlich wollte Pinchback keinen weiteren laufenden Simulator, da diese oft mechanische Minenfelder sind.

„Das größte Problem mit einem laufenden Simulator ist, dass du kein mechanisches System hast, welches du kennst.“

„90% der Spiele die funktionieren oder nicht funktionieren bestehen aus Atmosphäre und Vertiefung. Du brauchst das ganze Vermögen, damit das passiert. Wir lassen es mit Vertrauen laufen über die ganze Zeit.“

Im gesamten kommt noch dazu, dass Pinchbecks Geschmack an Spielen nicht die eines Simulators trifft. Daher möchte er ungern noch einen machen. Eher würde er ein Spiel mit RPG Elementen oder First-Person Shooter machen. Dafür hat er sogar einen „PhD“.

Daher schließt Pinchbeck die Türen zu diesem Kapitel. Er hofft, dass diese Phase in wenigen Monaten endet. Er und Jessica Curry wollen aber weiter an dem Titel 13th Interior arbeiten, bis alles stimmt. Zudem soll Little Orpheus auch in der Zukunft fertig gestellt werden.

Pinchbeck sagt zudem, dass alle Mitarbeiter die gekündigt wurden einen neuen Job bei anderen Studios haben.