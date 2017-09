Gestern hat CCP Games EVE: Valkyrie – Warzone veröffentlicht und den spannenden Weltraumkampf-Wettbewerb über VR hinaus auch für PlayStation 4– und PC-Gamer verfügbar gemacht – als erstes vollständig plattformübergreifendes und über VR hinauswachsendes Videospiel. Seit der ersten Ankündigung im letzten Monat konnte CCPs bereits mehrfach erweiterter Weltraum-Shooter Fans und Kritiker gleichermaßen beeindrucken.

EVE: Valkyrie – Infos zum Update

Neue Spieler können EVE: Valkyrie – Warzone zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99€ im PlayStation®Store, auf Steam® und Oculus Home erstehen, während EVE: Valkyrie-Veteranen die Erweiterung als kostenloses Upgrade erhalten, das das Basisspiel zu EVE: Valkyrie – Warzone erweitert. Die brandneuen und erweiterten Fassungen des Spiels können die Piloten nun mit oder ohne VR-Headset spielen.

„EVE: Valkyrie wurde in der Virtual Reality geboren und erlebt nun eine Wiedergeburt für alle“, so Andrew Willans, Lead Game Designer von CCPs Studio in Newcastle. „Die Einführung von Warzone bietet die perfekte Gelegenheit für alle Spieler, sich in die Arenen von EVE: Valkyrie zu stürzen, in denen das Pilotenleben von furchterregend bis prachtvoll sein kann.“

„Grenzen zu überschreiten ist ein bedeutender Teil dessen, was uns einen Spitzenplatz in der Gaming-Industrie bewahrt“, so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games. „Die Entwicklung von EVE: Valkyrie zu EVE: Valkyrie – Warzone bringt all die Spannung unseres Weltraum-Shooters einem noch breiteren, miteinander verwobenem Publikum.“

Das im bekannten SciFi-Universum von EVE angesiedelte EVE: Valkyrie – Warzone versetzt PC- und PS4-Gamer ins Cockpit schwer bewaffneter Raumschiffe und lässt sie Seite an Seite – in Virtual Reality und klassisch – fliegen und in schnellen, spannenden Mehrspieler-Gefechten um ihren Status als Legende kämpfen.

Warzone bietet alle Inhalte und Verbesserungen von EVE: Valkyrie seit seinem Start und verbessert die gesamte Erfahrung dramatisch für neue Spieler wie auch Veteranen. Es bietet den Spielern eine Flotte der nächsten Generation mit zahlreichen coolen Schiffen – wie der neuen „Shadow” aus der Covert-Klasse – die in einem Gefecht allesamt ihre spezifischen Rollen zu erfüllen haben. Mit neuen Waffen, einschließlich der mächtigen Ultra-Fähigkeiten, und einer vollständig überarbeiteten Progression für jedes Schiff haben die Spieler mehr Kontrolle über die Entwicklung ihres Arsenals und seiner Anpassung an ihren Spielstil.

Neu in Warzone wird der „Extraction“-Spielmodus sein, der den bekannten „Kampf um die Flagge“ ins All versetzt und für eine spannende Spielerfahrung sorgt. Die Warzone-Erweiterung bringt zudem zwei neue Karten: „Fleet“ und „Outpost“. Auch gibt es neue Wurmlöcher, die jede Woche eine neue Herausforderung bringen. Die Spieler werden zudem um Kriegsbeute kämpfen können, um Beutekapseln zu verdienen, durch die sich umfassende Individualisierungsoptionen für ihre Schiffe und ihren Piloten erschließen.