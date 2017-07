Battlestate Games kündigt eine neue Entwicklungsphase für den Hardcore Online-FPS Escape from Tarkov an: Den Start der Closed Beta-Phase.

Escape from Tarkov – Infos zur Closed Beta

Die Closed Beta ist für alle Besitzer der Escape from Tarkov Preorder-Versionen zugänglich. Die Aufnahme in die Beta wird in Wellen stattfinden. Innerhalb einer Woche wird jeder Besitzer der Preorder-Version eine Einladungsmail erhalten. Je früher Spieler die Preorder-Version gekauft haben, desto früher werden sie eine Einladung für die Beta-Phase erhalten. Neue Vorbesteller werden sich diesen gleich nach dem Ende der letzten Welle anschließen können.

Mit dem Start dieser neuen Phase erhält das Spiel eine Reihe bedeutender Updates:

Den ersten Teil der Küste – die größte Location im Spiel, verbesserte Balance der bestehenden Locations samt neuen Teilen zum Erkunden, zusätzliche Items, Medizin und Ausrüstung, ein erweitertes Waffenarsenal mit neuen Modifikationen, ein ausbalanciertes Wirtschafts- und Versicherungssystems sowie eine Chat-Funktion, um Informationen oder Raid-Kameraden zu finden.

„In den letzten Monaten haben wir bei der Optimierung der Geschwindigkeit und der Stabilität des Spiels ausgezeichnete Arbeit geleistet und viele Fehler behoben”, erklärt Nikita Buyanov, Chief Operating Officer von Battlestate Games. „Unsere Hauptaufgabe ist es, das Spiel für die Spieler so angenehm wie möglich werden zu lassen. Darum hoffe ich, dass die Spieler für unsere Vorsichtsmaßnahme mit der Aufnahme in Wellen Verständnis haben. Die Entwicklung des Spiels endet hier natürlich noch nicht. Es wird mit jedem folgenden Update um zusätzliche Features und Inhalte erweitert sobald diese fertig sind. So wird die Closed Beta zum Beispiel bald schon über ein Quest-System verfügen.”

Für die Closed Beta-Phase wird es außerdem kein NDA geben.