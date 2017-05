Der französische Entwickler Amplitude Studios gab heute bekannt, dass die 8. Hauptfraktion für ihre Sci-Fi-Strategie-Spiel, Endless Space 2, zum Launch am 19. Mai ebenfalls bei Steam verfügbar sein wird.

Endless Space 2 – Infos zur Fraktion

Die „Unfallen“-Zivilisation wurde dabei von der Community erschaffen und orientiert sich an einem Baum, der langsam aber stetig wächst, der Basis im Stamm ihre Heimat bildet und mit seinen Ästen und Ranken langsam die direkte Umgebung erkundet und erobert. Wird dabei der Stamm verloren, so fällt damit das ganze Reich in sich zusammen. Denn für die Unfallen-Fraktion ist der Kontakt zum Stamm überlebenswichtig.

Dementsprechend gemächlich und pazifistisch gestaltet sich der Spielstil dieser Fraktion. Schnelle Eroberungen sind nahezu unmöglich. Vielmehr müssen die Fühler vorsichtig ausgestreckt werden – um dann Verbündete für eine Symbiose und Boni zu entdecken. Besonders ist die enge Bindung zur Natur und die Fähigkeit, die sogenannten „Guardians“ zu rufen, die normalerweise auf dem Planeten ruhen, in besonderen Situationen aber dem Spieler und dessen Freunden helfen. Die in enger Zusammenarbeit mit der Endless Space 2-Community geplante „Unfallen“-Fraktion wurden in verschiedenen Etappen über die Games2Gether-Plattform erschaffen. Aus den Elemente Gameplay, Grafik und Geschichte entstand schließlich die achte Fraktion des in Kürze erscheinenden Spiels.

Endless Space 2 ist ein rundenbasiertes Weltraum-Strategiespiel, welches das beliebte Endless-Universum gekonnt erweitert. Acht verschiedene Rassen und Fraktionen mit komplett unterschiedlichen Gameplay-Ansätzen bieten dabei reichlich interstellare Abwechslung für Einzel- und Mehrspielermatches. Für die beliebte Endless-Spielereihe wurde Entwickler Amplitude Studios mit zahlreichen Preisen bedacht, darunter der 2013 Golden Cube, der Community Choice Unity Award für Endless Space und 2015 Best 3D Visual Experience für Endless Legend™.

Und hier sind einige Bilder: