Dragon Quest XI hatte sein Debüt mit einer ordentlichen Anzahl an Käufern in den ersten zwei Tagen in Japan.

Dragon Quest XI – Stolze Leistung

Heute hat Famitsu bekanntgegeben, dass Dragon Quest XI ein Debüt mit 2.080.806 verkauften Kopien hatte. Das sogar in nur zwei Tagen in Japan. Der gemessene Zeitraum war vom 29. Juli bis zum Ende der Woche am 30. Juli.

Um etwas spezifischer zu sein: Das Spiel wurde 1.130.468 Mal für den 3DS und 950.338 Mal für die PS4 verkauft.

Zumindest in den Läden scheint die 3DS Version die PS4 Version zu besiegen. Das sollte aber keine Überraschung sein, da es dort knapp 30 Millionen 3DS Besitzer und nur 5 Millionen PS4 Besitzer gibt.

Wie das finale Resultat aber aussieht, erfahren wir erst etwas später. Die genannten Nummern beinhalten nämlich Downloadkarten, das Doppelpaket und Konsolenbundles. Dafür aber keine digitalen Downloads. In Japan haben Sony Anhänger kein Problem mit digitalen Downloads im Gegensatz zu den Nintendo Fans. Die Lücke ist ziemlich klein (knapp 180.000 Kopien). Daher könnte sich das Blatt noch mit den Downloads wenden. Leider ist der einzige Anbieter der digitalen Downloads in Japan Famitsu selbst und sie werden es erst Ende des Monats in ihrem Magazin bekanntgeben. Daher gibt es das Urteil erst Ende des Monats am 30. August.

Dieser Teil bewegt sich mit den verkauften Kopien aber im gleichen Bereich wie die vorherigen Singleplayer Teile. Zum Dragon Quest IX Debüt waren es 2.338.221 verkaufte Kopien. Bei Dragon Quest VIII 2.267.827 Kopien zum Launch und Dragon Quest VII hat 1.821.450 Mal über die Ladentheke geschafft.

Dragon Quest VII ist zwar schon längst besiegt, aber die Teile Dragon Quest XI und Dragon Quest VIII noch nicht. Das ist aber machbar, wenn die digitalen Downloads gut laufen. Der Konsolenmarkt scheint zwar etwas zurückzugehen in Japan, aber das trifft definitiv nicht bei Dragon Quest zu.

Bedenkt nur, dass diese Zahlen nur für Japan gelten. Das Spiel ist auch in Asien veröffentlicht worden, aber hier gibt es noch keine Zahlen zu.

Dragon Quest XI erscheint 2018 bei uns und erhält den Namen Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.