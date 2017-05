Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass DRAGON QUEST HEROES II nicht nur für PlayStation 4, sondern auch für den PC erscheint.

Der Titel wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 bei allen teilnehmenden Händlern in einer speziellen Day One „Explorers Edition“ erscheinen. Diese kann jetzt vorbestellt werden und bietet 15 exklusive DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover, welches das Abenteuertagebuch aus dem Spiel zeigt. Die DLCs umfassen Waffen, deren Design auf Gegnern aus dem Spiel basiert, wie etwa das Schleimritterschild, Säbelzahnklauen, Golemgreifer und viele mehr.

Außerdem erscheint das Spiel am 25. April 2017 auch auf Steam für den PC.