Doom ist ein voller Erfolg für die Reihe. Kein Wunder, denn das Spiel ist flott, actionreich und besinnt sich auf frühere Stärken der Reihe. Und auch auf Steam spiegelt sich dies in starken Verkaufszahlen wider.

Doom 2 – Von Spielern und Presse geliebt

Wenn es nach SteamSpy geht, die Daten direkt von der Steamplattform saugen, konnte sich das Spiel inzwischen mehr als 2 Millionen Mal verkaufen. Kein Wunder, denn der Titel blickt auf sehr positive Nutzerreviews zurück. Auch bei der Presse trifft id Softwares Spiel auf viel Gegenliebe. In unserem Test konnte es eine 9/10 abstauben. Kurzum: Das Reboot ist mehr als gelungen. Teil 3 erschien übrigens 2004 für PC und Xbox – das ist also eine ganze Weile her.

Das Reboot ist seit dem 12. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.