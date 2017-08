Gestern veröffentlichte Larian Studios ein neues Kickstarter Update Video, dass eine ganze Reihe brandneuer Features für Divinity: Original Sin 2 enthüllt. Darunter viele Wunsch-Features der Community! Das von Rollenspielern sehnlichst erwartete Divinity: Original Sin 2 erscheint am 14. September 2017.

Divinity: Original Sin 2 – Gemeinsam von der Couch aus die riesige Spielwelt erkunden

Das Video bestätigt für Divinity: Original Sin 2 nicht nur den Controller Support, sondern auch die Split Screen Funktion. Man kann sich also an einem PC und vor einem Bildschirm gemeinsam mit einem Freund ins Abenteuer stürzen! In drei Akte unterteilt, lässt das neue Rollenspiel-Epos den Spielern in einer riesigen offenen Spielwelt die absolute Freiheit zur Erkundung.

Weitere durch das Kickstarter Update enthüllte Features: