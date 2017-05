Während des NIS America Presse-Events hat der Publisher Disgaea 5 für Nintendo Switch angekündigt. Dabei erscheint das Spiel in einer Complete Edition im Mai.

Disgaea 5 – Ab 26. Mai 2017 für Switch in Europa

Demnach erscheint das Strategie-RPG am 26. Mai in Europa und am 23. Mai 2017 in den USA. Der Titel erschien ursprünglich für PlayStation 4 und ist bekannt für seine over-the-top SRPG-Mechaniken und ein cooles Charakter-Design. Spieler, die sich die Switch-Version kaufen, bekommen sämtliche DLCs, die mit dem Season Pass auf PS4 veröffentlicht wurden.

Einen Test liefern wir euch wie immer kurz vor oder zum Launch.

Quelle