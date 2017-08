Electronic Arts und Maxis geben heute bekannt, dass das neue Erweiterungspack Die Sims 4 Hunde & Katzen am 10. November für PC und Mac veröffentlicht wird.

Die Sims 4 Hunde & Katzen – Infos zum Spiel

In der sehnsüchtig erwarteten Erweiterung erleben Spieler, wie Hunde und Katzen den Alltag der Sims durch innige Freundschaften und wundervolle Überraschungen bereichern. Mit dem neuen Erstelle ein Tier-Tool kreieren und gestalten Spieler ihr ideales Haustier. Ihnen steht eine riesige Palette an Katzen- und Hunderassen zur Verfügung, und sie können sogar zwei beliebige Rassen kombinieren, um einen tollen Mischling zu erstellen. Das Fell kann mit verrückten Mustern individualisiert werden, und Spieler können zum Beispiel mit Punkten und Streifen ein Tier aus dem echten Leben nachbilden. Erstmals sind besondere Outfits und Accessoires verfügbar, mit denen der Look der Vierbeiner abgerundet werden kann. Spezielle Persönlichkeitsmerkmale sorgen dafür, dass sich die Tiere nicht nur äußerlich, sondern auch vom Charakter voneinander unterscheiden.

„Mit Die Sims 4 Hunde & Katzen erhalten Fans die süßesten und bezauberndsten Haustiere, die es jemals in Die Sims gab. Ob ausgewachsene Hunde und Katzen oder Welpen und kleine Kätzchen, die neuen Tools zur individuellen Gestaltung der Tiere sind so flexibel und leistungsstark, dass Spielern bei der Kreation keine Grenzen gesetzt sind”, erklärt Executive Producer Lyndsay Pearson. „Wir wissen, dass unsere Community die Vierbeiner als Teil der Familie betrachtet. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, was das Team alles geschaffen hat.”

Die einzigartigen Persönlichkeitsmerkmale der Tiere werden sichtbar, wenn die Sims sich um ihre Tiere kümmern, sie erziehen oder mit ihnen spielen. In der neuen Tierarztkarriere bauen Spieler ihre eigene Tierklinik, stellen engagiertes Personal ein, befreien Tiere von Flöhen und diagnostizieren und heilen Krankheiten.

Die Sims 4 Hunde & Katzen erweitert die Welt der Sims um die Küstenlandschaft von Brindleton Bay. Sims können mit ihren Tieren am Hafen Ball spielen, einen Spaziergang zum Leuchtturm unternehmen, im Park einen Hindernisparcours aufbauen und sogar nach streunenden Tieren Ausschau halten, um diese mit nach Hause zu nehmen.

Die Erweiterung wurde von der USK ab 6 Jahren freigegeben.