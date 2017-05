Square Enix und Eidos-Montréal freuen sich bekanntzugeben, dass für DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Breach ab sofort neue, kostenlose Inhalte zur Verfügung stehen.

Deus Ex: Mankind Divided – Die Einzelheiten zum aktuellen Update:

– Ghost Netzwerke: Täglich neue, zufällig generierte Server-Netzwerke, die Spieler absolvieren können, um besondere Belohungen zu erhalten.

– Neue Unternehmensserver mit 11 zusätzlichen Karten

– Neue Darknet Files

– Neue Waffen und Items

DEUS EX: Breach bietet Spielern eine völlige neue Erfahrung im DEUS EX-Universum. Ursprünglich als Teil von DEUS EX: MANKIND DIVIDED veröffentlicht, ist Breach ein innovativer Spielmodus, der Arcade-Elemente mit Shooter-Gameplay kombiniert. Als Ripper ist es die Aufgabe des Spielers, ebenso geheime wie wertvolle Firmendaten zu stehlen. Dazu müssen Spieler die sichersten Computersysteme der Welt überlisten, um wiederum Geld zu erbeuten, mit dem Skills und Waffen aufgerüstet werden können. Belohnungen wie Erfahrungspunkte, Credits oder Booster-Packs machen den Kampf gegen die immer größer werdende Herausforderung in der Virtual Reality noch motivierender. Außerdem können die Spieler ihre Online-Freunde herausfordern und in den weltweiten Ranglisten aufsteigen.