Während einer Übertragung auf der DICE Summit 2017 hat Quantic Dreams Gründer und Detroit: Become Human Director David Cage über das Spiel gesprochen. Dabei verriet er, warum die Idee hinter dem Spiel sehr lange gebraucht hatte, um Form anzunehmen.

Detroit: Become Human – Ein Grund zum Kämpfen gesucht

Dabei erklärte Cage, dass Spiele vor einigen Jahren eher dazu dienten, eure Fähigkeiten in Mechaniken zu testen. Doch je mehr Zeit verstreichte, desto mehr wollten die Spieler einen Grund zum Kämpfen haben. Und so wurde die Geschichte immer wichtiger. Tatsächlich, so sagt es Cage, seien Spiele mit einer starken Story und guter Erzählung diejenigen, die auch am häufigsten durchgespielt werden. Der Grund: Spieler wollen wissen, was passiert und sie wollen das Ende sehen.

Anschließend verriet er, dass es „eine verrückte Menge an Zeit“ koste, die Geschichten so zu schreiben, wie er es macht. Für Detroit: Become Human waren es „mehr als 18 Monate.“

Dabei beschreibt er den Prozess als „verdammt lang und manchmal auch schmerzhaft.“ Als Schreiber, so sagt es Cage, müsse man unbedingt viel Inspiration haben und einen Instinkt dafür entwickeln, was für Resultate eine Story erzielen soll. Während er den Instinkt wohl hat, denkt er viel über Kombinationen und Variationen nach. Das Gameplay, die Konsequenzen und alles. Das ist der Augenblick, in dem das Schreiben zum Puzzle wird. Und an diesem Punkt muss er Dinge miteinander verbinden. Er will keine Abstriche bei der Geschichte oder im Gameplay machen, also muss er einen Weg finden, dass diese beiden Elemente miteinander sprechen können. Und zwar so, dass sie konsistent zueinander sind.

Detroit: Become Human hat nach wie vor keinen Releasetermin. Bekannt ist nur, dass es 2017 erscheinen soll.

