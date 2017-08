Destiny 2 funktioniert nicht so gut mit einigen PC Tools die ihr kennt, aber Bungie hat Lösungen, Workarounds und Erklärungen.

Destiny 2 – Andere Lösungen

Wir haben erst vor kurzem gelernt, dass Destiny 2 nicht mit allen Tools und für den PC die 100% geben kann. Das war während der Beta so und wird auch beim Release so sein. Daher hat Bungie diese Woche mehr Details zum Thema preisgegeben und erklärt was klappt und was nicht. Gleichzeitig gab es auch Infos dazu, wie eure Destiny 2 Erfahrung beeinflusst wird.

Für alle die es nicht wissen. Das Spiel mag keine Overlays wozu auch FPS Zähler gehören. Daher gibt es im PC Client nun einen eingebauten. Zudem können Spieler ein FPS Limit setzen, wenn sie mit der Config Datei rumbasteln.

Überwachungstools machen allgemein keine Performance Probleme. Es sind nur die Overlays, die Inkompatibel sind. Wenn es um Aufnahmeprogramme geht, will Bungie mit vielen arbeiten nur mit ihren Overlays nicht. Programme wie OBS und XSplit sollten aber zumindest laufen, wie sie es letzte Woche spezifiziert haben.

„Die Methoden die manche Programme nutzen um Features einzufügen (Code in den Clienten einfügen), sind die gleichen Methoden wie Hacker und Cheater sie nutzen, um die Erfahrung anderer zu stören.“ Erklärte der Entwickler im wöchentlichen Update.

„Als Teil unseres Sicherheitsaufwands, haben wir Destiny 2 für PC so designt, dass es alle Versuche Code in den Client zu schleusen widersteht. Es hat eine hohe Priorität für uns, dass alle Spieler auf allen Plattformen eine sichere und faire Erfahrung haben.“

„Wir bleiben verpflichtet eine positive und faire In-Game Erfahrung für alle unsere Produkte zu erstellen. Daher glauben wir, dass das nötig ist um eine großartige Spieleerfahrung in Destiny 2 für PC zu bieten.“

Der Titel erscheint im September für die Konsolen worauf die PC Version im Oktober folgt. Eine Beta für die PC Version sollte auch diesen Monat erscheinen, um Probleme auszubessern.

Der PC Build wurde von Vicarious Visions und Bungie entwickelt und ist anders als Blizzards PC Infrastruktur.