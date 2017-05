Death Stranding ist das heiß erwartete Spiel des Metal Gear Solid Erstellers. Doch ein Releasedatum scheint noch nicht in Sicht.

Death Stranding – Sehnlich erwartet

Das Spiel wurde während des Auftritts von Hideo Kojima auf dem Tribeca Games Festival dieses Wochenende aufgegriffen. Das ist keine Überraschung, da wir alle darauf warten. Wie von Engadget berichtet, sagte Kojima, dass die Entwicklungen von Death Stranding „ziemlich gut läufen“.

Kojima Productions hat den „allgemeinen Plan für das Projekt“ und testet verschiedene Systeme aus. Es hört sich an, als ob er dies technisch- und spielbezogen meint. Mit anderen Worten ist damit gemeint, dass das Spiel sich noch am Anfang befindet.

Um die Planung zum Spiel zu verdeutlichen, sagte Kojima sollten wir uns vorstellen Death Stranding ist ein Restaurant und er sucht sich die Menüs und Tische aus. Okay…

Kojima erzählt viel über verschiedenste Themen. Das interessanteste davon war Schauspieler in Spielen. Das war bei Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain auch der Fall mit Kiefer Sutherland. Danach ging es weiter in PT mit Norman Reedus, der auch in Death Stranding eine Rolle spielt. Auch Mads Mikkelsen und Direktor Guillermo del Toro werden Rollen erhalten.

„Durch einbringen von Schauspielern werden Aspekte eingebracht, wo ich nicht mal dran denke,“ erklärte Kojima. „Das allein macht die Welt größer. Da passiert etwas auf der Bühne.“ Anscheinend wirken die Charaktere dadurch deutlich realistischer.

Das ist wahrscheinlich auch die beste Erklärung, warum David Hayter, der geliebte Metal Gear Solid Sprecher, abserviert wurde. Death Stranding ist eine neue IP, daher haben wir keine Aspekte worin uns Kojima enttäuschen könnte. Wer hier einen Stealth Action Game erwartet, könnte von Kojima etwas schockiert sein, denn es soll ein Third-Person Action Game werden.

Death Stranding erscheint für PS4. Doch keiner weiß wann und wahrscheinlich kommt es auch nicht mehr dieses Jahr.

