Bisher ist nur sehr wenig über Hideo Kojimas neuestes Spiel, Death Stranding, bekannt. Doch in einem neuerlichen Interview mit dem PlayStation Blog verriet er mehr über das Konzept des Spiels.

Death Stranding – Viele Freiheiten beim Spielen

Dabei begann er das Interview damit, dass Spieler sehr viele Freiheiten bekommen sollen. „Du kannst dir Death Stranding als Action-Spiel vorstellen. […] eine offene Spielwelt mit vielen Freiheiten. Du hast sehr viele Freiheiten, das zu tun, was du willst. Und du kannst in Fahrzeuge steigen und so weiter und so fort. Wenn du ein Kämpfer bist, dann gibt es natürlich genug zu tun. Bist du allerdings nicht dieser Typ, dann gibt es andere Wege, das Spiel zu spielen. Ich kann aber auch nicht mehr als das sagen. Aber es ist ein Open World-, Action-Spiel, das sich sehr intuitiv spielen lässt. Sobald du in die Welt eintauchst und mehr erkundest, hoffen wir, dass du Dinge findest, die du noch nie gesehen hast.“

Dass Kojima ein „neuartiges“ Spiel macht, ist nicht neu. Genau die Antwort darauf ist nämlich bis zum heutigen Tage ausgeblieben. Auch während des Interviews sagt er mehrmals, dass er nicht darüber sprechen kann. Doch er verriet mehr über die Strände im Spiel.

„Das ist mein 31stes Jahr in der Industrie und ich habe stets Action-Spiele gemacht. In Action-Spielen generell hat der Spieler eine Pistole und muss sich Feinden in einem Singleplayer erwehren. Oder sie gehen online und spielen gegen andere Spieler in einer kompetitiven Umgebung. Sie treten den Spielen mit Waffen bei – [lacht] es ist eigentlich fast immer mit Waffen. In diesem Spiel kannst du das auch, aber ich will noch darüber hinaus gehen und etwas bieten, was nicht nur Waffen in den Vordergrund stellt. Stattdessen soll es mehr Verbindung zum Strand-Konzept haben.“

Und ja, Death Stranding wird einen Mehrspieler-Modus besitzen.

„Wenn du das Spiel alleine spielen willst, komplett ohne Online-Komponente, dann ist das natürlich kein Problem. Wir haben einen Online-Modus, aber nochmals, es ist anders und es wird eine andere Spielerfahrung sein. Viele Spiele haben eine Kampagne und sobald du durch bist, gehst du in den Online-Modus. Dieses Spiel ist kein solcher Titel.“

Zum gegenwärtigen Stand des Spiels sagte Kojima-san, dass man endlich in die neuen Büros gezogen sei und nun tief in die Produktion gehen könne.

„Wir führen weiterhin Tests am Spiel durch, aber wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem wir den Rahmen festgelegt haben. Dieses Jahr geht es in die hardcore Produktion und Entwicklung. Freut euch also auf die Früchte unserer Arbeit.“

Wann Death Stranding erscheint, ist nicht bekannt.

