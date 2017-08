Lange haben Spieler der Asia Version von Dead or Alive Xtreme 3 auf den VR Modus gewartet. Seit heute ist er endlich verfügbar. Damit kommen auch all diejenigen unter euch in den Genuss der VR-Mädels, die sich die Fassung mit englischen Untertiteln gekauft haben.

Dead or Alive Xtreme 3 – Virtuelle Fleischbeschau

Nach vielen Monaten der Verzögerung dürfen nun auch Spieler aus aller Welt, die sich die Asia-Version des Spiels gekauft haben, den VR-Mode ausprobieren. Dazu müsst ihr den sogenannten „VR Pass“ aus dem (beispielsweise) Hong Kong PSN downloaden. Wenn ihr dies bis zum 31. August 2017 macht, kostet dies nichts. Zudem solltet ihr sicherstellen, dass euer Spiel auf die Version 1.16 upgedated ist. Aus dem Spiel heraus wählt ihr dann „VR Paradise“ und könnt dann im PlayStation Stor den VR Pass laden.

Diejenigen unter euch, die nur die kostenlose Version des Spiels haben, können den VR Pass in Kombination mit Marie Rose und Honoka kaufen. Und zuletzt noch der Hinweis: VR Paradise unterstützt die PlayStation 4 Pro. Schade ist nur, dass die PS4 Pro nicht im normalen Spiel unterstützt wird.