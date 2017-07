Dead or Alive 5: Last Round hat die 9 Millionen Marke geknackt, wobei auch die Core Fighters Version mitgezählt wurde.

Dead or Alive 5: Last Round – Es wird heiß!

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat der Publisher angekündigt, dass Spieler 16 weibliche Charaktere gratis nutzen können. Aktuell ist diese Ankündigung nur für den japanischen Markt gültig, sollte aber auch bald bei uns eintreffen.

Zudem lässt sich li Naotora nur auf der PS4 und Xbox One Version des Spiel spielen. Der Publisher hat außerdem noch angemerkt, dass die Crossover DLC Kostüme von Attack on Titan gestern aus dem Store genommen wurden.

Dead or Alive 5 erschien 2012 worauf 2015 die „Last Round“ Version für die aktuellen Konsolen kam. Die gratis Core Fighter Version hatte seinen Launch auch 2015.

Der Titel ist einer der Spiele mit den meisten DLC auf dem Markt. Immer wieder erscheinen neue DLCs. Erst im Januar hat das Spiel die 8 Millionen Marke geknackt, aber es geht trotzdem gut weiter, obwohl der Titel so alt ist.

Dead or Alive 5: Last Round ist verfügbar für PS4, Xbox One, PC, PS3, und Xbox 360.