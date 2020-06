Sicher hat sich der eine oder andere schon die Frage gestellt: “Wie finde ich das beste Online Casino?” Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, denn der Markt ist groß und die Branche boomt. Das wird auch immer mehr in der Fernsehwerbung bemerkbar, denn zahlreiche Online Casinos flackern inzwischen mit ihren Spots über die Mattscheibe. Aber wie erkennt man nun, welches Kasino seriös ist und wo man am besten spielen sollte? Wir möchten euch ein wenig Hilfestellung geben.

Das beste Online Casino – Nur mit Lizenz seriös

Zunächst einmal stellt sich die Frage, was genau ihr von einem Online Casino erwartet? An erster Stelle sollte natürlich stehen, dass der Anbieter seriös ist. Aber woran erkennt man einen seriösen Anbieter? Die Online Casinos aus Deutschland verfügen über eine gültige Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein. Zur Zeit liegen sie noch in einer rechtlichen Grauzone, solange kein neuer Glücksspielvertrag ausgehandelt wurde.

Bis es soweit ist, wird durchaus noch einige Zeit verstreichen, denn die Länder können sich nicht so recht einigen. Andere, durchaus auch seriöse Konkurrenten aus dem europäischen Ausland verfügen meist über eine Lizenz aus Gibraltar oder Malta. Als Spieler sollte man auf die jeweiligen Zertifikate auf der Webseite der Online Casinos achten. Nur mit gültiger Lizenzierung kann ein seriöser und zuverlässiger Spielbetrieb gewährleistet werden.

Die Qual der Wahl – Welches ist nun das beste Online Casino?

Die verschiedenen Online Casinos haben teils sehr unterschiedliche Spiele im Angebot. Nun ist es eure Aufgabe, sich Gedanken darüber zu machen, welche Spiele ihr am liebsten spielen wollt. Es lohnt sich, das Spielangebot der unterschiedlichen Casino-Plattformen zu vergleichen, denn hier gibt es große Unterschiede. Die Slots und Tischspiele werden beispielsweise von verschiedenen Software-Herstellern programmiert, so unterscheiden sich zum Teil die Spiel-Oberfläche und das Handling. Aber auch die Regeln beim Spielen können anders sein. Am besten wirft man also einen Blick auf das Spieleportfolio unterschiedlicher Online Casino Anbieter, um sich letztendlichen seinen Favoriten herauszusuchen.

Das beste Online Casino für Tischspiele

Poker, Roulette, Black Jack und andere Tischspiele gibt es zwar in fast jedem virtuellen Spielcasino, allerdings ist die Auswahl nicht überall gleich. Ein riesig großes Angebot an Kartenspielen hat beispielsweise das DrückGlück Casino und man kann es durchaus als nahezu das beste Online Casino für Tischspiele aus Deutschland bezeichnen. Zumindest ist das unsere objektive Meinung. Natürlich gibt es auch noch andere virtuelle Glücksspielanbieter mit vielen Pokerspielen, Baccarat, Roulette und mehr. Hier ist es am besten, wenn ihr einfach mal in unserer Auflistung Deutsche Online Casinos schaut, euch eines oder mehrere der virtuellen Spielwelten aussucht und dort das Spielangebot durchprobiert. Die meisten Spiele könnt ihr ohne Anmeldung und ohne Download kostenlos spielen und ausgiebig testen.

Das beste Online Casino für Slots

Das beste Online Casino für Slotautomaten sind unserer Meinung nach das Sunmaker Casino und das Party Casino. Ihr findet dort ein besonders umfangreiches Angebot an Slots, Video-Spielautomaten, Jackpot-Slots und mehr. Die besten und namhaftesten Hersteller sind vertreten und es gibt Automatenspiele aus allen denkbaren Genres. Da ist sicher auch was Passendes für euch dabei. Dass beide Onlinecasinos über eine gültige Lizenz verfügen, muss sicher nicht extra erwähnt werden. Wer also Video- und Walzen-Spielautomaten oder auch Kaskadenslots mag, darf sich hier über eine riesige Auswahl freuen. Das Spielangebot steht auch kostenlos zur Verfügung – ihr müsst euch also nicht direkt anmelden.

Der beste Bonus im Online Casino

Der beste Casino-Bonus natürlich ist der, den man erhält, ohne selbst etwas einzahlen zu müssen. Man nennt diesen Bonus No-deposit-Bonus. Es gibt mehrere Online-Casinos, die euch für eure Registrierung einen Bonus ohne Einzahlung gewähren. Darunter das 888Casino mit 88€ Bonusguthaben gratis und das Sunmaker Casino mit 15€ Gratisbonus. Welche Casinos die besten Boni anbieten, könnt ihr hier in Erfahrung bringen. Manche davon gewähren euch mit einem Freispiel-Bonus eine ganze Reihe kostenloser Free Spins, andere haben einen Bonus ohne Einzahlung für ihre Neukunden in petto und die meisten Casinos vergeben einen Bonus bei Einzahlung.

Oft erhält man bei jeder weiteren Einzahl Zugriff auf aktuelle Bonusangebote. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn diese Boni sind in den meisten Fällen an Umsatzbedingungen geknüpft, die man kennen sollte, ehe man einen Sonderbonus beansprucht. Die Bonusbedingungen sind in der Regel direkt beim Bonusprogramm aufgeführt und es kann jederzeit darauf zugegriffen werden.

