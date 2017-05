Das Warten hat ein Ende! NIS America hat am Wochenende den Termin für Danganronpa V3: Killing Harmony enthüllt. Die Visual Novel erscheint für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

Danganronpa V3: Killing Harmony – Am 29. September 2017 in Europa

Dabei erscheint das inzwischen dritte Spiel rund um Monokuma am 29. September 2017 in Europa. Drei Tage vorher dürfen unsere amerikanischen Freunde ran. Im dritten Ableger partizipiert ihr am Leben einer Schule, in der ihr einmal mehr der Anklage gestellt werdet. Wer hat wen getötet? Und mit dabei ist das Maskottchen, Monokuma, der die Schüler durch die schlimmste Zeit des Lebens führt.

Wenn ihr neu seid in der Serie: Danganronpa 1 und 2 Reloaded sowie Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls erscheinen ebenfalls für PlayStation 4.

