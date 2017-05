Jedermanns Lieblings-Beuteldachs, Crash Bandicoot, kehrt am 30. Juni 2017 auf die PlayStation zurück! Er ist verstärkt, verzückt & tanzverrückt in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy! In der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy können Spieler wirbelnd, springend und „wumpend“ die epischen Herausforderungen und Abenteuer der drei Spiele erleben, mit denen alles begann: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Infos zur Reihe

Fans werden die beliebte Kult-Videospielfigur aus den 1990ern in dieser neu gemasterten Spielesammlung erleben wie nie zuvor. In der neuen Trilogie finden Crash-Kenner ihre Lieblingsmomente in vollständig neu gemasterter HD-Grafikpracht wieder und können ordentlich Schwung in ihr WUMP bringen!

Das Spiel erscheint am 30. Juni 2017 und kann jetzt schon weltweit vorbestellt werden für PS4 und PS4 PRO.