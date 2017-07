Activision kündigte während des Crash Bandicoot-Panels „Damals und heute“ auf der Comic-Con International: San Diego neue Inhalte für Crash Bandicoot N. Sane Trilogy an. Stormy Ascent – ein bisher unvollendeter und unveröffentlichter Level aus dem ursprünglichen Crash Bandicoot – ist ab sofort kostenlos erhältlich. Außerdem wurde heute die bald erscheinende, gebundene Ausgabe von The Crash Bandicoot Files: How Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania von Dark Horse Comics angekündigt, die das Original-Entwicklungsdokument für Crash Bandicoot enthält. Zudem können Fans sich jetzt gegenseitig Crash Bandicoot-Emojis schicken, indem sie die kostenlose CrashMoji-App herunterladen.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Infos zu Story Ascent

Der berüchtigte Level ‚Stormy Ascent‘ wurde nicht fertiggestellt und dementsprechend im Original-Crash Bandicoot nicht veröffentlicht. Activisions Team bei Vicarious Visions hat ihn vollendet und zum ersten Mal können Spieler, die im Besitz der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sind, den gesamten Level ab sofort bis zum 19. August gratis im PlayStation Store herunterladen. Stormy Ascent stellt selbst für die hartgesottensten Crash-Fans eine große Herausforderung dar: Es gibt Fläschchen werfende Laborassistenten, fliegende Vögel, einklappende Stufen, Eisenstacheln und vieles mehr.

Außerdem hat Dark Horse Comics auf der San Diego Comic Con bestätigt, dass The Crash Bandicoot Files: How Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania bald erhältlich sein wird. Das Original-Entwicklungsdokument für Crash Bandicoot, ein gebundenes Buch mit 150 Seiten, enthält Zeichnungen aus dem Ur-Konzept und gewährt Einblicke in die Entwicklung von Crash Bandicoot zu dem Videospielcharakter mit Kultstatus, der er heute ist. Mit einem Vorwort von Crash Bandicoots Machern wird das Buch Fans erfreuen, wenn es im März 2018 veröffentlicht wird.

Loot Crate hat außerdem bestätigt, dass sie eine der größten Schatzsuchen in der Welt der Videospiele mit toller Bandicoot-Beute planen, die sonst nirgends erhältlich ist – ein exklusives Crash Bandicoot-T-Shirt. In der Juli-Kiste gibt es ein T-Shirt im Postkarten-Stil direkt vom N. Sanity Beach mit dem bei den Fans beliebten Charakter Aku Aku. Fans können sich eins sichern, indem sie es bis zum 28. Juli um 6 Uhr MESZ bei lootcrate.com/gaming bestellen.

Die Crash-Mania geht weiter, denn ab sofort kann man eine neue Crash-Figur von First4Figures vorbestellen. Diese 9-Zoll Statue wird ab Anfang September im Handel erhältlich sein.

Um das Crash Bandicoot-Comic-Con-Erlebnis perfekt zu machen, können die Fans jetzt den Wahnsinn von Crash Bandicoot mit CrashMoji teilen, der neuen Emoji- und Sticker-App. Fans können Nachrichten direkt in die App eingeben, um sie als kleine Emojis zu teilen oder verrückte Selfies mit der Sticker-Kamera aufnehmen, um anschließend Crash, Aku Aku und mehr in die Fotos einzubauen. Nutzer können die Tastatur für die Verwendung in iMessage, WhatsApp, WeChat und mehr installieren oder das enthaltene Sticker-Paket zu iMessage hinzufügen, um es direkt ohne Ausschneiden und Einfügen zu benutzen! CrashMoji ist ab dieser Woche als kostenloser Download im App Store und Google Play Store erhältlich.

Die von Vicarious Visions entwickelte Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist jetzt für PS4 und PS4 Pro erhältlich.