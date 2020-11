Covid-19 hat Deutschland fest im Griff. Durch die neuen Regeln bleiben wegen Corona Spielotheken und Casinos vorerst bis Ende November geschlossen. Ebenso die Gaststätten und Bars, wo man an Spielautomaten spielen könnte. Aber das ist kein Weltuntergang, denn dem Glücksspiel kann man ja mittlerweile auch problemlos online frönen. Das Angebot mit Spielautomaten und Videoslots in den verschiedenen Online Casinos ist so umfangreich und abwechslungsreich, dass jeder ein passendes Casino-Spiel für sich finden sollte.

Online Casino – Perfekter Ersatz für Spielothek und Casino

Wenn bis voraussichtlich Ende November wegen Corona Spielotheken, Casinos und Spielhallen, Gaststätten und Bars – eben alle Orte, an denen man Glücksspiel betreiben konnte – komplett geschlossen haben, muss natürlich eine Alternative her. Ein perfekter Ersatz sind die Online Casinos mit ihrem riesigen Spieleangebot. Im Sunmaker Casino könnt ihr sogar die beliebten Merkur Spielautomaten (Infos dazu gibts hier) wie zum Beispiel Triple Chance, Ultra 7 Wild und Fruitinator spielen, die viele von euch vielleicht schon aus der Spielothek kennen. Und wenn ihr euch bei Sunmaker neu registriert, erhaltet ihr sogar den doppelten Bonus mit 5€ gratis ohne Einzahlung zum Ausprobieren und 100% Willkommensbonus auf die Ersteinzahlung, falls ihr euch fürs Weiterspielen entscheidet.

Die besten Online-Casinos

Hier wollen wir euch die zehn besten Online-Casinos vorstellen, die ihr als echte Alternative für euer Glücksspiel wählen könnt, während wegen Corona Spielotheken und Casinos geschlossen haben.

Sicheres und faires Spielen im Online Casino

Wahrscheinlich fragt ihr euch, ob ihr im Online Casino auch sicher seid und ob die Gewinne auch tatsächlich ausgezahlt werden. Die von uns empfohlenen Online-Casinos verfügen alle über eine gültige Lizenz und werden von einer Regulierungsbehörde überwacht. Durch die Aufsichtsbehörde wird sichergestellt, dass das Spiel zu jeder Zeit fair abläuft.

Für Ein- und Auszahlungen aufs und vom Spielerkonto gibt es zahlreiche Zahlungsmethoden und es steht modernste Verschlüsselungstechnik für den Geldtransfer zur Verfügung. So werden all eure sensiblen, persönlichen Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt. Gewinne, die ihr während des Spielens erzielt, werden in eurem Spieler-Account gesammelt oder ihr könnt sie wieder beim Spielen einsetzen. Wenn ihr eine Auszahlung beantragt, wird der gewünschte Betrag schnellstmöglich auf euer angegebenes Konto gebucht. Eine Banküberweisung kann ein paar Tage in Anspruch nehmen, Zahlungen auf e-Wallets gehen gewöhnlich schneller.

Sind wegen Corona auch Spielotheken und Casinos geschlossen? Ja, voraussichtlich bis Ende November (eventuell auch länger) haben alle Glücksspiel-Stätten geschlossen, um die Infektionszahlen einzudämmen. Auch Gaststätten und Bars, wo man ab und an noch Spielautomaten aufgestellt sind, dürfen leider nicht öffnen, bzw. nur Speisen und Getränke to-go ausgeben. Ist das Online Spielen so sicher wie im Casino? Ja. Die bekannten Online Casinos verfügen alle über eine gültige Lizenz und werden von Regulierungsbehörden überwacht. So ist sicheres und faires Spielen gewährleistet. Zahlungen vom und zum Spielerkonto werden mit neuester Verschlüsselungstechnik abgesichert. Welchen Vorteil hat man beim Online-Spielen im Casino? Wenn ihr Online im Spielcasino spielt habt ihr Tag und Nacht Zugriff auf eine riesige große Auswahl an Casinospielen. Es gibt nämlich keine bestimmten Öffnungszeiten. Ein Online-Casino hat immer geöffnet. Solltet ihr also einmal nachts Lust auf ein paar Runden am Slot haben, steht euch nichts im Weg. Zudem könnt ihr eure Lieblingsspiele auf dem Handy überall hin mitnehmen. Die meisten Online-Casinos passen sich automatisch an die verschiedenen Mobilgeräte an. Eine Kleiderordnung besteht logischerweise im Online Casino auch nicht. Spielt online wann ihr wollt, wo ihr wollt und soviel ihr wollt. Wie meldet man sich im Online Casino an? Das geht ganz einfach und schnell. Sucht die von euch favorisierte Casino-Webseite auf. Zum Beispiel könnt ihr hier direkt zu Sunmaker (5€ Gratis Guthaben) oder hier zu NetBet (15 Freispiele geschenkt) wechseln. Geht einfach auf den Registrieren-Button, füllt das Anmeldeformular aus und schickt es ab. Nun müsst ihr nur die Registrierungsmail bestätigen und schon seid ihr Mitglied in der riesigen Spielgemeinde.

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?