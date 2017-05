Conan Exiles erschien erst vergangene Woche und schon jetzt ist das Spiel profitabel. Das Spiel von Funcom befindet sich aktuell im Steam Early Access Programm und macht vor allem mit seiner expliziten Darstellung von Genitalien auf sich aufmerksam.

Conan Exiles – 320.000 verkaufte Einheiten

Nachdem 320.000 Einheiten des Spiels über die virtuelle Ladentheke gingen, habe man die Kosten wieder eingespielt. Dabei sagt der CEO des Studios, Rui Casias: „Funcom musste sich durch schwierige Zeiten in den vergangenen Jahren kämpfen. Und zu sehen, dass dieses Spiel, in das wir so viel Kraft investiert haben, so positiv aufgenommen wird, ist eine Erleichterung für alle Beteiligten.“

Kein Wunder also, dass das Team stärker denn je darauf aus ist, den Titel weiterhin zu unterstützen.

