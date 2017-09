BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht heute neue Infos zum kommenden Action-Titel CODE VEIN. Dabei erfahrt ihr weitere Details zum Kampfsystem, den Character-Creation-Tools und zwei neue Charaktere.

Code Vein – Das Kampfsystem

Das Kampfsystem von CODE VEIN ist vielfältig und bietet den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten:

Das Talent-System, erlaubt den Spielern den Einsatz von acht Talenten während der Kämpfe. Mit einigen dieser Talente könne sie vorübergehend Angriffs- oder Verteidigungsaktionen verstärken, andere Talente sind passiver Natur oder nur über spezifische Items oder Equipments erlernbar.

Mithilfe der Ausdauer-Leiste können Spieler all ihre Aktionen wie Angriffe, Ausweichmanöver, Sprints und sogenannte „Entzüge“ verwalten. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil zur Kontrolle der Handlungsmöglichkeiten und die Spieler müssen die Ausdauer-Leiste immer im Auge behalten, um in CODE VEIN zu überleben. Durch einen erfolgreichen Entzug steigt die Anzahl der „Wundsekrete“ sowie der „Wundsekretvorrat“ insgesamt. Ein Spezial-Entzug, der nur unter speziellen Bedingungen möglich ist, erhöht nicht nur die Anzahl der Wundsekrete und deren Vorrat, sondern fügt den Feinden auch gehörigen Schaden zu. Der Spezial-Entzug wird nach einer erfolgreichen Parade möglich und markiert einen erfolgreichen Angriff von hinten oder eine Kombinationsattacke.

Durch das Fokus-System können die Fähigkeiten des Spieler-Charakters während der Kämpfe temporär verstärkt werden. Dies ist zum einen möglich, wenn der Spieler Schaden erleidet oder einem Angriff ausweicht und zum anderen, wenn mehrere Feinde den Spieler umzingeln. Dieses System erlaubt es den Spielern in Extremsituationen zurückzuschlagen und einen Kräfteschub zu erhalten, wenn sie sich bewusst in Gefahr begeben. Zum Beispiel können die Spieler Angriffe blocken, ihre eigenen Attacken verstärken oder Feinde in die Luft schleudern!

Code Vein 1 of 5

Die Partneraktion hilft den Spielern ebenfalls während den Kämpfen. Gefährten greifen unterstützend von der Seite an, verstärken die Fähigkeiten und können ihre Lebenspunkte, wenn nötig, mit dem Spieler teilen.

Außerdem gibt es Infos zu der Character Creation mit der die Spieler ihren eigenen Protagonisten erstellen können – von Geschlecht über Körperbau bis hin zu Frisuren und der Stimme des Charakters. Außerdem gibt Bandai Informationen über die neuen Charaktere preis. Der junge Anführer Louis möchte den Wiederkehrern mit ihrem Blutdurst helfen und bricht in das isolierte Land namens VEIN auf, um die Quelle der Blutperlen zu finden, die er als Ersatz für Menschenblut nutzen will. Mit seinem Einhandschwert ist er ein agiler Angriffsexperte. Io ist eine Wiederkehrerin, die mit dem Protagonisten durch das Land reist. Sie hat keinerlei Erinnerungen an ihre Vergangenheit, kennt sich jedoch sehr gut in VEIN aus und wird daher zu einer wichtigen Wegbegleiterin.

CODE VEIN ist ein Third-Person-Action-RPG in dem die Spieler die Rolle eines Wiederkehrers einnehmen. Zusammen mit einem der vielen verschiedenen Bewohner von Vein machen sich die Spieler auf ein Abenteuer auf, um verlorene Erinnerungen aufzudecken und aus dieser unwirtlichen Welt zu entfliehen. CODE VEIN erzählt von einer gefährlichen Welt, in der hinterlistige Bösewichte und monströse Bosse den Spielern alles abverlangen.

CODE VEIN erscheint 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC Digital.