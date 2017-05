Paradox Interactive veröffentlicht das Management-Spiel Cities: Skylines dieses Jahr für die Xbox One. Von Tantalus Media für die Steuerung mit dem Controller optimiert, öffnet Cities: Skylines – Xbox One Edition die faszinierende Welt des Städtebaus und Managements einem noch breiteren Publikum. Von der ländlichen Kleinstadt bis zur schlaflosen Metropole – Aufbau, Verwaltung und Planung liegen in den Händen der Spieler. Neben dem Hauptspiel Cities: Skylines enthält die Xbox One Edition zusätzlich Cities: Skylines – After Dark. Das Add On erweitert die umfangreiche Feature-Liste um die Elemente Tourismus und Nachtleben.

Cities: Skylines – Infos zur Umsetzung

“Wir bei Paradox sind stolz darauf mit unseren Entwicklungen eine Nische zu besetzen und zu unterstützen. Die Möglichkeit, diese einzigartige Erfahrung nun auch auf der Konsole anbieten zu können freut uns sehr.”, sagt Fredrik Wester, CEO bei Paradox Interactive. “Cities: Skylines hat eine der größten und aktivsten Communities erschaffen, die wir bei Paradox je gesehen haben – und das bedeutet wirklich eine Menge. Wir können es kaum noch abwarten Xbox One Spieler in dieser fantastischen Gruppe willkommen zu heißen. Ich freue mich schon jetzt auf die Städte und Metropolen die uns erwarten.”

Cities: Skylines ist für Windows, Mac und Linux PCs ein Bestseller und die in Kürze erscheinende Xbox One Version transportiert das tiefgreifende Gameplay und den einzigartigen Charme erfolgreich auf die Konsole.

Cities: Skylines – Xbox One Edition Feature: