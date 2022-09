Glücksspielfans haben es nicht leicht, wenn es darum geht ein Online Casino auszuwählen. Man kann sich aufgrund eines Casino Bonus für eine Plattform entscheiden, doch fast alle Portale glänzen mit scheinbar unschlagbaren Angeboten. Das Team von Spin-o-mania.com hat deswegen alle Antworten zu den häufigsten Fragen rund um den Online Casino Bonus zusammengestellt.

Was ist ein Online Casino Bonus?

Generell kann man sagen, dass ein Online Casino Bonus eine Art Willkommensgeschenk für neue Spieler ist. Neukunden profitieren am meisten von den Promotionen, bei denen es sich um einen Bonus, Freispiele oder andere Goodies handeln kann. Meist wird die erste Einzahlung belohnt, es gibt ein Casino mit Bonus ohne Einzahlung.

Warum bieten Online Casinos Boni an?

Es gibt viele Gründe, warum sich ein Casino Bonus und Freispiele für die Betreiber der Plattformen lohnen. Mit den besten Promotionen können Online Casinos nicht nur neue Kunden anziehen und Bestandskunden langfristig binden. Boni und Co. erhöhen die Chancen, Echtgeld-Gewinne abzuräumen, ohne selbst ein Risiko einzugehen.

Welche Arten von Boni gibt es im Online Casino?

Es gibt unzählige verschiedene Glücksspielplattformen im Internet und alle haben unterschiedliche Promotionen im Angebot. Der am weitesten verbreitete Bonus ist sicherlich das Willkommensangebot für Neukunden, das nahezu alle Portale im Programm haben. Der Willkommensbonus kann mit oder ohne Einzahlung gewährt werden und umfasst zusätzliches Guthaben oder kommt als Free Spins daher. Freispiele und Einzahlungsboni sind die klassischen Promotionen, die sich an Bestandskunden richten können. Des Weiteren können über Treue- oder VIP-Programme weitere Boni gesammelt werden. Einige Portale belohnen Kunden für die Empfehlung an einen Freund, bieten Belohnungsmultiplikatoren für bestimmte Slots an oder richten spezielle Aktionen an die High Roller.

Welcher ist der beliebteste Bonus im Online Casino?

Unter all den Promotionen sind Freispiele wohl immer noch am begehrtesten. Die sogenannten Free Spins bringen viele Vorteile mit sich, denn ein Online Casino Bonus der Freispiele ohne Einzahlung bringt, punktet bei Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Ausschlaggebend ist die Aussicht, Echtgeld ohne eigenen Einsatz und Risiko zu gewinnen.

Was ist ein Freispiel-Bonus?

Bei einem Freispiel-Bonus bekommen Kunden die Chance, kostenlos an einem bestimmten Slot zu spielen. Bei einem Free Spin kann ohne eigenen Einsatz ein einem der Spielautomaten gedreht werden. Einige Plattformen bieten Freispiele in Kombination mit den klassischen Einzahlungsboni an. Hinweise dazu sind in den Bonusbedingungen zu finden.

Was ist ein Echtgeld-Bonus im Online Casino?

Online Casinos haben die Möglichkeit, neben Freispielen noch viele andere Optionen zu nutzen, neue Kunden anzuziehen. Ganz besonders begehrt bei den Glücksspielfans ist der No Deposit Bonus im Casino. Dieser kann in Free Spins oder als Gratisguthaben gewährt werden. Der sogenannte Echtgeld-Bonus ist Guthaben, das gratis als Belohnung für die Registrierung aktiviert wird.

Bei welchen Spielen kann ein Online Casino Bonus eingesetzt werden?

Wer nach einem Online Casino Tipp in Bezug auf Bonusangebote sucht, der sollte schon bevor er sich bei einer der vielen Plattformen anmeldet, einen Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werfen. Viele Fragen zu den Promotionen klären sich so schon vor dem ersten Dreh. Viele Spieler fragen sich beispielsweise, bei welchen Spielen und Slots ein Online Casino Bonus ein gesetzt werden kann. Eine Antwort darauf kann nicht pauschalisiert werden, da jede Plattform eigene Bonusbedingungen aufstellt. In vielen Fällen bestimmt das Online Casino, welche Spiele zum Umsatz des Guthabens beitragen und welche nicht. Meistens können Slots gespielt werden, um den Bonus durchzuspielen. Oft sind nicht alle Spielautomaten gleichermaßen qualifiziert.

Gibt es Boni nur für neue Spieler?

Landet man auf der Webseite eines Online Casinos sind es meist die Angebote für Neukunden, die einem als erstes ins Auge stechen. Dabei haben Bestandskunden die Chance, von den vielen tollen Promotionen der Portale zu profitieren. Boni und Co. richten sich in der Regel nämlich an bereits registrierte Spieler. Die Willkommensangebote für Neulinge werden gezielt platziert, so dass sie Besuchern der Plattform direkt auffallen. Diese Tatsache heißt nicht, dass es diese Angebote nur für Neukunden gibt. Bestandskunden haben oftmals sogar noch mehr Möglichkeiten, Promotionen und Goodies zu nutzen. Wöchentliche Aktionen, Cashbacks oder Treue- sowie VIP-Programme gehören zum Portfolio von vielen Online Casinos.

Wie findet man den besten Bonus?

Neulinge in der Glücksspielbranche fragen sich jetzt sicherlich zurecht, wie man unter alle den Angeboten den besten Bonus ausmachen soll. Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, denn man sollte ein Casino wählen, das zu den eigenen Vorlieben passt. Die meisten Spieler sind auf der Suche nach einem No Deposit Bonus im Casino, doch Einzahlungsboni haben ihren Vorteil. Wer keine Zeit verschwenden will, alle Angebote per Hand zu vergleichen, der sollte einen Blick auf Testberichte werfen, die in Vergleichsportalen zu finden sind. Bei spin-o-mania.com finden deswegen alle Glücksspielfans ohne umständliches Suchen das richtige Online Casino.

Ist es möglich einen Online Casino Bonus direkt wieder auszuzahlen?

Im Online Casino winken Echtgeld-Gewinne und die Chance auf den Jackpot, der mit einem Freispiele Bonus geknackt werden kann. Alle Promotionen unterliegen den sogenannten Bonusbedingungen, die die Höhe des Umsatzes, die Mindest- und Maximaleinsätze sowie den Zeitraum festlegen, in dem der Bonus eingesetzt werden kann. Die Regularien, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachzulesen sind, sind zwingend einzuhalten, denn ansonsten könnten mit dem Bonus erzielte Gewinne verfallen. Bevor nicht alle Umsatzbestimmungen erfüllt worden sind, ist es nicht möglich, sich das Bonusguthaben auszahlen zu lassen. Schließlich soll ein Bonus neue Spieler animieren, das Online Casino auszuprobieren und im besten Fall selbst eine Einzahlung zu tätigen.

In welchem Zeitraum ist der Bonus gültig?

Wie gesagt gehört der Zeitraum, in dem der Bonus zum Einsatz kommen muss, zu den Bonusbedingungen. Die Dauer, in der der Bonus seine Gültigkeit besitzt, kann variieren. Jedes Online Casino legt selbst fest, wie lange ein Angebot in Anspruch genommen werden kann. Beachten sollte man, dass der Zeitraum meist beginnt, sobald der Bonus aktiv ist.

Was sind Umsatzbedingungen?

Umsatzbedingungen sind alle Anforderungen, die erfüllt werden müssen, bevor man sich mit dem Bonus erzielte Gewinne auszahlen lassen kann. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind alle Regularien nachzulesen, die den Umsatz des Bonus betreffen. Erst wenn alle Kriterien erfüllt wurden, kann man eine Auszahlung beantragen und Gewinne auf das Konto transferieren.

Was ist ein Casino Bonus Code?

Bei vielen Online Casinos wird der Bonus automatisch mit der ersten Einzahlung oder mit der Bestätigung der Registrierung aktiviert. Einige Plattformen erfordern die Eingabe eines Bonus Codes, um den Bonus zu starten. Wer Freispiele über den Bonus Code freischalten will, der findet diesen zumeist in der Bestätigungsmail oder im Profilbereich des Spielerkontos.

Können Boni abgelehnt werden?

Wer auf strikte Umsatzbestimmungen für die gratis Gutschriften verzichten möchte, der kann einen Bonus ablehnen. Der Spieler entscheidet selbst, ob er das Angebot mit oder ohne Bonus ausprobieren möchte. Entscheidet man sich gegen den Bonus, genügen ein paar Klicks. Gibt es Probleme, kann der Kundensupport kontaktiert werden.

Ist es wirklich möglich, mit einem Bonus zu gewinnen?

Die umfangreichen Angebote für Neukunden können überwältigend sein und Spieler daran zweifeln lassen, ob der Jackpot wirklich gewonnen werden kann. Hier gibt es Entwarnung: Die Gewinnchancen sind immer gleich hoch. Egal, ob mit einem Bonus gespielt wird oder nicht. Echtgeld-Gewinne im Online Casino lohnen sich mit einem Casino Bonus und Freispielen ohne Einzahlung gleich doppelt.

