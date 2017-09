Endlich können PC Spieler in den Genuss von Call of Duty: WWII kommen, denn die Open Beta startet Ende des Monats.

Call of Duty: WWII – Beta kann kommen

Heute hat Sledgehammer Games angekündigt, dass die Online Multiplayer Call of Duty: WWII Open Beta für den PC am 29. September auf Steam startet. Insgesamt geht die Open Beta bis zum 2. Oktober.

Die Beta beinhaltet nur einen kleinen Vorgeschmack der ganzen Multiplayererfahrung des Spiels. Es sollte aber genug sein, um auf den Geschmack des Spiels zu kommen und den Netcode zu testen, wie auch auf der PS4 und Xbox One.

Der Test hat das Ziel die Systeme und die Onlineinfrastruktur zu testen, wenn viele Spieler sich darauf befinden. Dabei sollen die Spieler ein erstes Gefühl für das Spiel bekommen und Feedback geben, um ein letztes Feintuning für Windows zu machen.

Zusätzlich dazu gibt es noch die minimalen Anforderungen für die Beta, um das Spiel überhaupt zu spielen. Die empfohlenen Anforderungen stehen nicht in der Ankündigung, aber der Entwickler verspricht sie beim nächsten Update preiszugeben. Hier findet ihr erstmal die minimalen Anforderungen:

OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel® Core™ i3 3225 or equivalent



RAM: 8 GB RAM



HDD: 25 GB HD space



Video: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon™ HD 7850 @ 2GB or better



DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent



Network: Broadband Internet connection



Sound Card: DirectX Compatible

Pre-Load Infos und mehr Informationen zu den Inhalten sollten in wenigen Tagen erscheinen. Falls ihr jedoch an einer Konsolenversion interessiert seid, Activision und Sony Interactive Entertainment haben eine Limited Edition der PS4 mit dem Spiel im Bundle. Call of Duty: WWII erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 3. November.