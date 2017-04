Call of Duty: WWII – Keine HP-Regeneration in Kampagne

Activision und Sledgehammer Games haben am Mittwoch Call of Duty: WWII für PC, PS4 und Xbox One enthüllt. Nun gibt es etwas mehr Details zur Kampagne des Spiels.

Call of Duty: WWII – Jede Kugel zählt

Glen Schofield, Co-Gründer von Sledgehammer Games, verriet in einem Interview mit Polygon: „Du musst dir über jede Kugel Sorgen machen. Der Charakter ist kein Superheld. Du kannst nicht einfach rumstehen und mal eben sieben Kugeln kassieren, dich ducken und wieder schießen. Es ist erfrischend für uns, mit Rekruiten zu hantieren, die keine Tier 1 Kämpfer sind. Damit können wir Verletzlichkeit zeigen. Sie sind naiv. Es war eine Herausforderung für uns, diese andere Art von Gameplay zu erschaffen.“

Das Original Call of Duty erforderte es, Medkits aufzusammeln, um Lebensenergie wiederzuerlangen. Ob dieses System in Call of Duty: WWII zurückkehrt, ist derzeit nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es keine automatische Regeneration gibt. Und das gefällt mir persönlich sehr gut!

Der Shooter erscheint am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

