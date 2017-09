Der BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware vergibt seine aktuellen Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele in Deutschland (BIU Sales Awards).

Die im Herbst 2016 auf der Xbox One erschienene Rennsimulation „Forza Horizon 3“ hat im August 2017 die Grenze von über 200.000 verkauften Spielen überschritten und erhält den BIU Sales Award in Platin. Ebenfalls mit Platin wird „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ ausgezeichnet, das im März 2017 zum Launch der Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Der BIU Sales Award in Gold geht außerdem an das für die PlayStation 4 erhältliche Fantasy-Abenteuer „The Last Guardian“, das seit Erscheinen im Dezember 2016 über 100.000 Mal verkauft wurde.

Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten: