Offene Welten gewähren Freiheiten, die auch Biomutant von THQ Nordic seinen Spielern bieten will. Aus diesem Grund orientiert man sich an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wie Stefan Ljungqvist dieses Wochenende in einem Interview kundgetan hat.

Biomutant – Offene Spielstruktur und keine lineare Handlung

Vergangenes Wochenende fand in Moskau die IgroMir-Expo statt, auf der Publisher und Spieleentwickler ihre aktuellen Projekte näher vorstellen. Stefan Ljungqvist, Kopf des Studios Experiment 101, wurde auf diesem Event zum Rollenspiel Biomutant interviewt. Er verglich dabei Biomutant mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie mit Horizon: Zero Dawn, die beide im Frühjahr 2017 auf den Markt kamen. Das aktuelle Projekt von Experiment 101 soll dabei von der Struktur her Nintendos Action-Adventure ähneln und nicht so linear sein, wie der PlayStation 4-Exklusivtitel.

Stefan Ljungqvist bezieht sich im Interview auf die Struktur und die offene Spielwelt von Biomutant. In diesem Punkt ähnle das Spiel dem aktuellsten Zelda, wo der Spieler die Welt frei erkundet und “seltsame Charaktere” antrifft. Andere Titel wie Horizon: Zero Dawn wären zwar “großartig“, aber weitaus linearer. Aus diesem Grunde würde der Spieler in der Welt auf einen Lebensbaum treffen, dessen Wurzeln von böse Kreaturen befallen sind. Diese verteilen sich als Bosse über die gesamte Spielwelt und der Spieler kann frei entscheiden, wie und wann er diese zu Fall bringen möchte.

Biomutant soll im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erscheinen. Unser Redakteur Behrang Dadash durfte auf der letzten gamescom bereits Hand an das Action-RPG legen. In in seiner Vorschau kam ihm damals bereits die Assoziation mit The Legend of Zelda in den Sinn.