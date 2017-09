Bethesda hat dieses Jahr noch etwas für uns, woran sie aktuell arbeiten.

Bethesda – Einer geht noch

Die Neuigkeiten sind durchaus überraschend, denn jeder hat erwartet, dass Bethesda alles auf der E3 gezeigt hat. So scheint es aber nicht, denn es gibt dieses Jahr noch etwas. Bethesdas VP of Marketing und PR, Pete Hines, hat Tek Syndicate auf der Pax West erzählt, dass noch etwas aussteht. Das heißt wir kriegen dieses Jahr noch einen Titel, jedoch hat er nicht mehr dazu verraten.

Hines hat nicht mal verraten, wobei es sich handelt oder ob es ein neues IP ist.

(Bei 2:40 Minuten könnt ihr auch das kurze Gespräch darüber sehen)

2017 ist aber nicht mehr lange, früher oder später müssen sie es aufdecken. Was wir aber wissen, ist das Bethesda einige große Releases hat. Dazu gehören Dishonored 2 DLC Death of the Outsider, Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2, Doom VFR, Fallout 4 VR, Skyrim auf der Nintendo Switch und mehr.

Was auch gesagt wurde, dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Hauptprojekt handelt. Es könnte etwas wie Fallout Shelter sein. Vielleicht warten sie aber auch auf eine große Veröffentlichung. Wir werden sehen. Sobald es Neuigkeiten gibt, lassen wir es euch wissen!