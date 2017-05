Auch Bethesda ist in diesem Jahr einmal mehr auf der E3 zugegen. Und der Slot bleibt ebenfalls derselbe wie auch in den Jahren zuvor.

Bethesda – Pressekonferenz am Montag, 12. Juni 2017 um 1 Uhr

So verriet der VP of Marketing & PR, Pete Hines, dass die Konferenz am 12. Juni 2017 um 01 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Der amerikanische Zeitslot lautet 11. Juni 19 Uhr PT/22 Uhr ET. Als Leitspruch dient „Imitation IS the sincerest form of flattery“, was offenbar eine Anspielung auf die Mimic von Prey ist, die alle möglichen Formen imitieren können.

Damit findet diese Pressekonferenz nur wenige Stunden nach der von Microsoft statt.

Sobald es weitere Infos zur Konferenz gibt, lassen wir es euch wissen.

Quelle