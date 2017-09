Stunlock Studios hat heute bekanntgegeben, dass ihr kompetitiver, actiongeladener PvP Arena Brawler Battlerite, geistiger Nachfolger des von Kritikern gelobten Bloodline Champions, endlich aus dem Steam Early Access kommt und als Free2Play-Titel ab dem 8. November verfügbar sein wird. Battlerite ist ein actiongeladener, schneller Team-Arena-Brawler, der voll auf kompetitive PvP-Schlachten fokussiert ist. Spieler wählen einen Champion und kämpfen dann Seite an Seite mit ihren Teamkameraden, unterstützt vom Publikum, in Arenen im Kolosseum-Stil.

Battlerite – Infos zum Spiel

Um die über eine Million Downloads zu feiern, die Battlerite seit dem Start eingefahren hat, wird das Spiel komplett kostenlos zu spielen sein – vom 25. September bis zum 1. Oktober. Während dieser Woche gibt es einen Rabatt von 50% für Käufer von Battlerite im Steam Early Access und das Spiel ist für 9,98$, 9,98 Euro bzw. 7,49£ verfügbar.

„Wir freuen uns sehr darauf, eine ‚neue Ära‘ mit Battlerite einzuläuten, indem wir mit der Vollversion in den Free2Play-Launch im November gehen“, so Peter Ilves, Game Director von Stunlock Studios. „Um das gebührend zu feiern, werden wir Battlerite kostenlos für eine Woche vom 25. September an anbieten und dazu noch unglaubliche Rabatte auf Steam anbieten, damit neue Spieler erfahren können, was sie erwartet.“

Springt in die Arena und nehmt an schneller, intensiver Action teil, die in den hoch kompetitiven 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Schlachten entstehen. Übernehmt die Kontrolle über einen von 21 Champions, die entweder auf Nahkampf, Fernkampf oder Unterstützung spezialisiert sind – sei es Bakko, der heroische Nahkämpfer, Jade, die Fernkampfspezialistin oder Blossom, ultimativer Supportcharakter. Hier geht es um Skill Shots, perfektes Timing und Reaktionsschnelligkeit, wenn ihr Geschossen ausweicht und euch in die Position für krasse Ultimates bringt. Gesteuert wird das Ganze intuitiv mit WASD, das Zielen mit dem Cursor natürlich mit der Maus. Schließt euch mit Freunden zusammen und vernichtet die Feinde mit Stil, damit ihr am Ende triumphiert.