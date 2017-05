Wenn es nach EA geht, dann geht der „live service“ für Battlefield 1 gerade erst los. Im Rahmen dessen wolle man nicht nur Inhalte für Premium-, sondern auch reguläre Spieler bieten.

Battlefield 1 – Mehr Inhalte für alle Spieler

Während des Q4 2017 Earning Calls mit Investoren hat EA einige interessante Details verraten. Demnach ist das Spiel ein voller Erfolg für den Publisher. Und deswegen könne man auch für Spieler aller Art mehr Services bieten. Dabei sind besonders die Aussagen von CEO Andrew Wilson und CFO Blake Jorgensen interessant.

„Jeder BF1 Spieler wird mehr Wege erhalten, um den Titel über das Jahr hinweg zu genießen. Kontinuierliche Updates, neue Maps und drei weitere Expansion Packs mit neuen Armeen, Regionne und Schlachtfeldern warten auf die Community,“ sagte Wilson. „Ich kann so viel sagen: Ihr werdet eine Menge Content für eine breite Masse in Battlefield sehen. Nicht nur DLC-Besitzer kommen auf ihre Kosten“, sagte Jorgensen.

Was könnte das für BF1 bedeuten? Nun, wir können definitiv mehr und häufiger neue Inhalte erwarten, die nicht an Erweiterungen gebunden sind. Das lässt sich bereits daran erkennen, dass zwei Nachtkarten in Arbeit sind.

Battlefield 1 besitzt inzwischen einen monatlichen Patch-Zyklus. Unseren Test lest ihr derweil hier.