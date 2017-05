Entwickler DICE gab via Twitter bekannt, dass das Februar-Update zu Battlefield 1 noch diese Woche erscheint.

Battlefield 1 – Keine neuen Inhalte

Dabei solltet ihr aber keine neuen Inhalte erwarten, schließlich sind keine auf dem Testserver zu spielen. Stattdessen gibt es diverse Änderungen an der Balance sowie Verbesserungen des Spiels.

Die Einladungen zum Test gingen Ende Januar an Teilnehmer raus. Jene Spieler durften die anstehenden Balance-Änderungen, Fixes, neue Features und mehr testen. Zudem dürfen diese Tester auch den kommenden DLC „They Shall Not Pass“ auf Herz und Nieren prüfen. Dabei erwartet sie eine neue Elite Class, ein Panzer, eine stationäre Waffe und mehr. Doch dieser DLC erscheint erst im März.

Sobald DICE den Termin verkündet und mehr Infos preisgibt, lassen wir es euch wissen.

