Telltale Games sowie DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment haben den Termin für die zweite Episode von Batman: The Enemy Within verkündet. Episode zwei, The Pact, steht ab dem 3. Oktober 2017 auf PC, Xbox One und PS4 zum Download zur Verfügung.

Batman: The Enemy Within – Infos zur neuen Episode

Der Tod eines Bösewichts durch die Hände eines mysteriösen Mörders war nur der Anfang. Gotham wird von Explosionen heimgesucht und Batman jagt einem neuen Feind hinterher. Dabei trifft er jedoch auf eine Macht, die selbst den Dunklen Ritter in die Knie zwingen könnte. In seiner Gestalt als Milliardär Bruce Wayne trifft Batman auf die “Freunde“ des Verstorbenen und wird in ein Vorhaben verstrickt, aus dem er nur entkommen kann, indem er noch tiefer darin eintaucht. Doch zu welchem Preis?

Episode 2 The Pact erscheint am 3. Oktober für Xbox One, PlayStation 4, PC und Mac. Außerdem werden am selben Tag sowohl Episode 1 als auch 2 für iOS und Android-Geräte erscheinen. Ab sofort werden alle weiteren Episoden zeitgleich für alle Plattformen erscheinen.

Darüber hinaus wird am 3. Oktober eine Season Pass Disc-Version für Xbox One und PlayStation 4 in Nordamerika veröffentlicht. In Europa erscheint diese am 6. Oktober. Diese Disc-Version enthält alle bislang erschienen Episoden und gewährt Zugriff auf alle kommenden.

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series ist sowohl für neue als auch Spieler der ersten Staffel spielbar, da der Einfluss der Entscheidungen während der ersten Staffel auf The Enemy Within optional ist. Dieses Kapitel wird außerdem Telltales einzigartige Multiplayer-Funktion “Crowd Play” beinhalten, welche erlaubt, Freunde und Familie in das Abenteuer miteinzubinden. Sie können helfen, richtungsweisende Entscheidungen von jedem mobilen Gerät mit Onlinefunktion zu treffen.

Telltales Vision von Batman wurde so designt, um wie ein lebendiges, dynamisches Comicbuch zu wirken und beinhaltet die Stimmen von Troy Baker als Bruce Wayne und Anthony Ingruber als der Joker.

Batman: The Enemy Within ist als eigenständiges Produkt unabhängig von Batman: The Telltale Series. Die Lizenz liegt bei Warner Bros. Interactive Entertainment und basiert auf dem ikonischen Charakter von DC. Die zweite Staffel wird als Download auf Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS- und Android-Geräten verfügbar sein.