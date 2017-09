Laut dem Synchronsprecher Kevin Conroy kommen keine weiteren Batman Arkham Spiele mehr von Warner Bros.

Conroy war auf der Nashville Wizard Comic Con und wurde gefragt, ob es weitere Batman Arkham Spiele oder Erweiterungen geben wird. Seine Antwort darauf lautete nein. „Ihr wisst, dass ich es nicht glauben kann, dass kein weiterer Teil kommt. Aber sie machen keinen. Ist das nicht unglaublich?“, sagte er den Zuhörern. „Es ist… sie haben wortwörtlich Milliarden von Dollar an den Spielen verdient. Aber nein, es gibt keine Pläne einen weiteren zu machen, sorry.“

Hier könnt ihr auch den entsprechenden Clip sehen:

@Arkhamverse @BatmanNewsCom just saw Conroy at @WizardWorld Nashville and asked about future Arkham projects. Unfortunately he says no 😭 pic.twitter.com/tJEa3Am4FC

— Matt Sifford (@KAOTIC24) 9. September 2017