Bandai Namco gab heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Life is Strange Entwickler Dontnod Entertainment eingegangen sind. Daraus soll eine neue IP entstehen auf Basis eines narrativen Adventures.

Bandai Namco – Spiel seit 2016 in Arbeit

Laut Bandai befindet sich das neue Spiel seit 2016 in Arbeit. Es handelt in einer fiktionalen Stadt in den USA, wo ihr „eine Reihe von Untersuchungen“ aufnehmt. Weitere Details zum Spiel, den Plattformen oder einem Termin gibt es nicht. Tatsächlich wolle man erst 2018 anfangen, darüber zu sprechen.

Dontnod arbeitet gegenwärtig an zwei Projekten, wobei das just angekündigte nicht enthalten ist. Dabei handelt es sich um Vampyr und Life is Strange 2. Die Entwicklung des Bandai’schen Spiel soll aber keinen Einfluss auf Life is Strange 2 haben, heißt es.