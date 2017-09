Dass die PlayStation 4 und Xbox One bereits einige Jahre auf dem Buckel haben, ist nun nichts Neues mehr. Und so wundert es nicht, dass Avalanche Studios bereits nach Mitarbeitern suchen, die an einem Projekt arbeiten, das auch für die nächste Generation erscheint.

Avalanche Studios – Aktuelle und nächste Generation konkret voneinander getrennt

In einem Joblisting für einen Senior Programmer gibt es einige interessante Dinge zu lesen, wofür man die Engine nutzen will. Demnach suche man besagte Stelle für eine Open World/Sandbox Multiplayer Engine. Doch es ist nicht die einzige Stelle, an der das Wort “Next-gen Consoles” fällt. Ein anderes Angebot für dasselbe Projekt, Technical Director, soll ebenfalls an besagter Engine arbeiten.

In einer anderen Jobannounce heißt es wiederum, dass das Spiel für die aktuelle und nächste Generation erscheint. Und somit ist klar: Es sind tatsächlich die Nachfolger der PS4 und Xbox One gemeint. Wenn wir die übliche Entwicklungsdauer von zwei bis drei Jahren zugrunde legen, erscheint das Spiel und vermutlich auch die nächste Generation zwischen 2019 oder 2020. In diesem Sinne macht es auch Sinn, dass der neue Titel sowohl die aktuelle als auch die neue Generation bedient, um maximale Marktdurchdringung zu erreichen.

Weder Sony noch Microsoft haben sich bisher über ihre Next-Gen Pläne geäußert. In der Tat ist es das erste Mal, dass wir den Begriff in den letzten Jahren wieder lesen.