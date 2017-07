Atari hat gestern nicht nur das Design, sondern auch erste Details zur sogenannten Ataribox enthüllt!

Ataribox – Look inspiriert von klassischen Atari-Elementen

Wenn ihr euch die Bilder weiter unten anschaut, dann erkennt ihr vermutlich sehr schnell den klassischen Atari-Look. Dazu zählt das ikonische Holz-Design, die gerippten Flächen und der gehobene Rücken. Auch ein Indikator ist angebracht, der durch das Material scheint. Zudem gibt es einen HDMI-, SD- und vier USB-Ports.

Die Reichweite an Ports suggeriert, dass Atari relativ moderne Bauteile verwendet und damit nicht nur klassische Spiele abspielen kann. Ob das stimmt, ließ man noch offen. Auch die Frage, ob die Box neue Spiele von Third-Party-Entwicklern erhält, um so mit der PS4, Xbox One oder Switch zu konkurrieren, ist nicht bekannt. Generell fehlt es an einem konkreten Statement, welche Zielgruppe man erreichen will.

Sicher ist aber schon jetzt: Die Konsole erscheint in zwei Editionen: Classic Wood und Black & Red Edition. Sobald es Infos zum Preis, den Specs und vor allem der Marktpositionierung gibt, lassen wir es euch wissen.