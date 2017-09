Ubisoft antwortet auf das Gerücht, dass Assassin’s Creed Origins auf der Xbox One X einen 1080p60 FPS Modus haben soll.

Assassin’s Creed Origins – Gerüchteküche

Vor einigen Tagen hat der Youtube User Dee Batch ein Gerücht in die Welt gesetzt. Er meinte, dass die Xbox One X Version von Assassin’s Creed Origins einen 1080p mit 60 FPS Modus haben könnte.

DualShockers hat bei Ubisoft nach dem besagten Modus gefragt. Die Antwort war folgende:

„Es ist noch zu früh das zu sagen. Aktuell ist die Bildrate des Spiels noch nicht festgelegt. Unser Ziel ist es alle Vorteile aus der Hardware zu entnehmen, damit wir die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen haben. Assassin’s Creed Origins nutzt Dynamic Resolution Rendering. Die Auflösung passt sich daher an, um eine gute Bildrate und das beste Bild in allen Situationen zu bieten.“

Also steht die Bildrate noch nicht final fest. Daher ist es zu früh so einen Modus überhaupt anzusprechen. Zumindest verspricht das Team, dass sie das Beste aus der Hardware holen wollen.

Das Spiel erscheint zudem am 27. Oktober für PS4, Xbox One und PC.

