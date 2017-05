Nachdem neulich erste Details zu Assassin’s Creed Origins, dem zuvor bekannten Assassin’s Creed Empire, ans Tageslicht kamen, gibt es nun weitere Gerüchte!

Assassin’s Creed Origins – Männlicher und weiblicher Protagonist

Dabei haben sich die Entwickler offenbar dazu entschieden, die Route von Syndicate fortzuführen. So könnt ihr also männlichen und weiblichen Protagonisten zocken. Wie auch schon zuvor angedeutet, soll das Spiel im alten Ägypten stattfinden. Wann wird es enthüllt? Auf der E3, wie Mitarbeiter von Ubisoft gegenüber WWG verraten haben wollen. Der Name des Spiels: Assassin’s Creed Origins.

Demnach soll es sich hierbei um eine „riesige Open World Erfahrung“ in Ägypten handeln. Das Spiel erzählt die Ursprünge der Reihe nach und enthüllt, wie die Gilde das Assassinen entstand. Die Charakter-Progression soll nicht mit der Story zusammenlaufen und sich somit von früheren Spielen unterscheiden. Stattdessen vergleichen die Entwickler es eher mit Skyrim. So könnt ihr auch außerhalb Ägyptens rumlaufen, „vermutlich bis nach Griechenland“, sagt WWG. Boote und Schiffskämpfe sind wohl auch mit dabei. Kein Wunder also, dass eine andere Quelle sagte, das Spiel soll der bisher größte Titel innerhalb der Reihe sein.

Das Spiel soll im Herbst 2017 erscheinen, vermutlich im Oktober 2017.