Ubisoft kündigte heute Die Entdeckungstour von Assassin’s Creed: Das alte Ägypten, einen neuen Spielmodus für Assassin’s Creed Origins, an, der es Spielern ermöglicht, das alte Ägypten zu entdecken und mithilfe von geführten Touren etwas über seine Geschichte zu lernen. Die Entdeckungstour wird allen Assassin’s Creed Origins-Besitzern Anfang 2018 als kostenloses Update zur Verfügung stehen.

Assassin’s Creed Origins – Infos zum Modus

In diesem speziellen Modus können die Spieler die interaktive 3D-Nachbildung des alten Ägyptens in Assassin’s Creed Origins vollständig erkunden und das ohne Zeitdruck, Kämpfe oder Spielbeschränkungen. Von Alexandria nach Memphis, vom Nildelta in die Sandwüste, vom Gizeh-Plateau ins Fayyum-Becken – die Spieler können in die reiche Geschichte des alten Ägyptens eintauchen wie noch nie zuvor. Die Entdeckungstour umfasst dutzende von Historikern und Ägyptologen begleitete Touren, jede mit einem eigenen Fokus auf die unterschiedlichen Aspekte der Ptolemäer-Zeit, wie die großen Pyramiden, die Mumifizierung oder das Leben von Kleopatra.

„Von Beginn an hat die Assassin’s Creed-Marke zentrale Momente der Weltgeschichte erkundet, vom dritten Kreuzzug hin zur italienischen Renaissance, und nun das alte Ägypten“, sagt Jean Guesdon, Creative Director von Assassin’s Creed Origins. „Mit Die Entdeckungstour von Assassin’s Creed: Das alte Ägypten ist ein Traum für uns wahr geworden. Wir können einen informativen Modus anbieten, der speziell entwickelt wurde, damit Menschen mehr über die Geschichte des alten Ägyptens lernen können, und zwar über eine interaktive Erfahrung, die durch ein Videospiel ermöglicht wird.“

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für Xbox One S/X, PlayStation 4 (Pro) und Windows PC.