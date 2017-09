Ubisoft gab heute eine neue und langfristige Zusammenarbeit mit Focal, einem weltweiten Führer in klangtreuen Hifi-Produkten, bekannt. Focals Listen Wireless-Kopfhörer für Assassin’s Creed Origins werden exklusiv über den Ubisoft Store angeboten. Zusätzlich wurde vom renommierten französischen Juwelier Tournaire eine stark limitierte Anzahl an Focals Utopia-Kopfhörern mit gelbgoldenen Designelementen gefertigt.

Assassin’s Creed Origins – Teurer Headset-Spaß

Die erste Kollektion von Assassin’s Creed Origins Listen Wireless-Kopfhörern wurde exklusiv für den Ubisoft Store in einer limitierten Stückzahl von 2.222 Einheiten entworfen. Ausgestattet mit Bluetooth Wireless-Technologie bieten die Listen Wireless-Kopfhörer Assassin’s Creed-Fans ein außergewöhnliches Produkt mit französischem Kn ow-how und anspruchsvollem Design. Die Qualität der Focal-Kopfhörer wird den Spielern pro Ladung bis zu 20 Stunden hochwertigen Klang bieten, wenn sie in riesige Welt von Assassin’s Creed Origins eintauchen. Die Kopfhörer sind ebenfalls mit einem „Clear Voice Capture“-Doppel-Mikrofon-System ausgestattet, für eine noch bessere Sprachverständlichkeit in Unterhaltungen. Das Design feiert die bevorstehende Veröffentlichung des neuen Assassin’s Creed-Spiels.

Focal hat die Partnerschaft mit Assassin’s Creed unter Einbezug des französischen Juweliers Tournaire, der als Synonym für Exzellenz und Einzigartigkeit in der Juwelierkunst steht, noch weiter vorangetrieben. Tournaire wird zehn nummerierte Exemplare von individuell gestalteten, handgefertigten Kopfhörern, den Assassin’s Creed Origins Utopia by Tournaire, veröffentlichen. Zur Feier des alten Ägyptens, dem Schauplatz von Assassin’s Creed Origins, arbeiteten ein 3D-Künstler, ein Kunstgießer und ein Goldschmied mit dem Juwelier über mehrere Monate zusammen, um ein Kunstwerk mit gelbgoldenen Designelementen zu kreieren. Dieses unglaubliche Meisterwerk wird 18-karätige Goldelemente enthalten. Die Kopfhörer werden auf einem Bronzekopf des Assassin’s Creed Origins-Protagonisten Bayek, ebenfalls eine auf zehn Einheiten limitierte Edition, ausgestellt.

Assassin’s Creed Origins Utopia by Tournaire und Halter werden auf Anfrage in Tournaires Boutique in Paris gezeigt (7 place Vendôme – Cour Vendôme, 750001 Paris).

Von Anfang an, seit dem allerersten Assassin’s Creed-Spiel vor zehn Jahren, drehte es sich bei der Marke Assassin’s Creed schon immer um epische Geschichten, Geheimnisse und Schönheit. Assassin’s Creed Origins markiert den Anfang von Allem. Die Handlung findet im Alten Ägypten statt und lädt die Spieler ein, einen der geheimnisvollsten Schauplätze der Geschichte zu einer kritischen Zeit, die die Welt formen und den Aufstieg der Assassinen-Bruderschaft hervorbringen wird, zu erkunden. Der Spieler wird in eine lebhafte, systemische und majestätische offene Spielwelt eintauchen und dabei dynamische Ökosysteme, aus vielfältigen, exotischen Landschaften entdecken, die ihm unzählige Erkundungsmöglichkeiten, Abenteuer und Herausforderungen bieten werden.

Die Listen Wireless-Kopfhörer Assassin’s Creed Origins by Focal werden exklusiv über den Ubisoft Store zu einem Stückpreis von 249 € verkauft.

Assassin’s Creed Origins Utopia by Tournaire werden zu einem Stückpreis von 50.000 € und der Bronzekopf von Bayek zu einem Stückpreis von 12.000 € verkauft.