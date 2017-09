ARMS erlaubt bereits eine Vielzahl an Optionen, wenn es um die Kontrolle des eigenen Charakters geht. Und mit dem nächsten Patch gibt es noch mehr Möglichkeiten!

ARMS – Eigene Button-Konfiguration kommt

Bisher erlaubt Nintendo es euch, zwischen allen möglichen Steuerungs-Methoden zu wählen. Joycons in den Händen, Joycons an der Switch selbst. Pro Controller und so weiter und so fort. Doch bisher musstet ihr immer mit den Einstellungen der Entwickler klarkommen. Und genau das ändert sich bald!

Das Fighting Spiel erlaubt es euch nämlich, in Kürze eine eigene Button-Belegung vorzunehmen. Diese Neuheit erscheint mit Version 3 des Spiels – das ist der nächste Patch. Daneben könnt ihr euch auch auf Lola Pop, eine Clown-artige Kämpferin, in eurem Roster freuen. Sobald der Patch aufgeschlagen ist, könnt ihr über ein neues Menü bei der Charakterwahl sämtliche Aktionen im Spiel auf andere Buttons legen. Zudem dürft ihr auch die Sensitivität des Drückers ändern, wenn ihr via Motion Control spielt.

