My.com gibt nähere Details zur neuen Karte „Chemiekraftwerk” in Armored Warfare bekannt.

Armored Warfare – Der unermüdliche Kampf um das Chemiekraftwerk

In der Welt von Armored Warfare nimmt das Kraftwerk den Platz der letzten funktionierenden Chemieanlage ein. Ihr Standort befindet sich weit in der Mojave- Wüste verborgen und muss um jeden Preis erobert werden. Söldner befinden sich im Inneren, um sie ein letztes Mal zu verteidigen. Angreifer und Verteidiger bereiten sich auf den entscheidenden Kampf vor, der das Schicksal der Region in den kommenden Jahren bestimmen wird. Die Hälfte der Karte ist offenes Gebiet und lässt somit groß angelegte Taktiken für jede Fahrzeugklasse zu. „Chemiekraftwerk“ bietet Spielern zahlreiche Möglichkeiten für schnelle Action, kühne Seitenmanöver und taktische Raffinessen und wird mit Update 0.19 von Armored Warfare veröffentlicht.

Features, die mit Update 0.19 veröffentlicht werden:

PvP Karte Chemiekraftwerk

Stoßtrupp PvE Mission

Wachhund PvE Mission

Balance 2.0

Balance 2.0 ist der Überbegriff, unter dem ausschlaggebende Änderungen und Verbesserungen Einzug in Armored Warfare mit dem Update 0.19 halten werden. Im Fokus stehen hierbei, die Probleme in Matches mit Panzern der hohen Tiers zu lösen und die Kluft zwischen ihnen und den niedrigeren Tiers zu schließen. Ein weiterer Hauptpunkt von Balance 2.0 ist die Neuausrichtung aller Kernmechaniken im Spiel, wie: Schaden, Klassenfähigkeiten, Upgrades, Crewfähigkeiten und Retrofits. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Veränderungen reibungslos ineinandergreifen und für das faire und aufregende Spielerlebnis sorgt, das Armored Warfare bieten will.

Armored Warfare ist ein taktisches Free-to-play Massively-Multiplayer-Online Panzerspiel, das Spieler in eine moderne Kriegswelt versetzt. Dort haben sie die Möglichkeit, die mächtigsten Zerstörungswerkzeuge der Menschheit auszuprobieren – von modernen Kampfpanzern bis hin zu Aufklärern. Sowohl im hitzigen PvP-Modus sowie in einer Vielzahl von PvE-Missionen kämpfen die Spieler mit modernsten Verteidigungssystemen, wie Raketen-Abwehr und Rauchgranaten als auch verschiedenen Panzerungen und Munition.